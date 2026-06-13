Лъснаха нови изненадващи данни за пенсиите у нас
Все повече българи се съгласяват на по-ниски пенсии, за да спрат да работят по-рано
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Все повече българи се съгласяват на по-ниски пенсии, за да спрат да работят по-рано
Минималната пенсия обаче зависи от решение на парламента
Какви са причините?
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