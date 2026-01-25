Един вид пенсии с уникален ръст в България

Рязък ръст на новоотпуснатите пенсии за инвалидност през първите девет месеца на миналата година отчита в последния си статистически бюлетин Националният осигурителен институт. Данните показват, че броят им е с около 20 хиляди повече в сравнение със същия период година по-рано, което поставя сериозни въпроси за състоянието на системата и здравния статус на населението.

Само през третото тримесечие са отпуснати 27 700 нови пенсии, като повече от половината от тях – над 13 хиляди – са за инвалидност. За сравнение, пенсиите за осигурителен стаж и възраст за същия период са около 12 500. Тази пропорция се запазва и за целия период от януари до септември, когато от общо 80 121 новоотпуснати пенсии 37 700 са инвалидни, а 36 400 са за стаж и възраст.

От всички изплащани инвалидни пенсии в страната – малко над 469 хиляди – най-голям дял заемат тези с експертно решение на ТЕЛК между 50 и 70,99 процента нетрудоспособност. Те са над 192 хиляди, което ги прави най-масовата група сред инвалидните пенсионери.

В същото време НОИ отчита и значителен брой прекратени пенсии. За деветте месеца на годината са спрени 79 543 пенсионни плащания, като най-честата причина за това е смърт. Към края на септември общият брой на пенсионерите в България достига 2 059 658 души.

От данните става ясно още, че 178 600 души получават пенсия без необходимия осигурителен стаж, но след като са навършили пределната възраст от 67 години. Други 57 хиляди са се пенсионирали една година по-рано от изискуемата възраст, след като са имали нужния стаж, като за това решение ще получават пожизнено намалени пенсии.

Средният размер на пенсията към края на септември е 961 лева. Значително по-високи обаче са пенсиите в секторите МВР и „Отбрана“, където средният размер достига около 1700 лева.

В шест области на страната средната пенсия вече надхвърля 1000 лева. Най-висока е тя в София-град – 1173 лева, следвана от Бургас с 1056, Перник с 1046, Варна с 1020, Стара Загора с 1019 и Кюстендил със 1000 лева. В дъното на класацията остават Разград със средна пенсия от 793 лева, Силистра – 798 и Кърджали – 800 лева.

Числата очертават тревожна тенденция – инвалидните пенсии вече не са изключение, а се превръщат във водещ фактор в пенсионната система, което поставя под напрежение както бюджета, така и общественото доверие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com