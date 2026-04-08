Времето се обръща, студен фронт вади отново зимните дрехи

Денят започва със сериозна промяна на времето, като умерен до силен северозападен вятър ще донесе осезаемо застудяване. Въпреки че слънцето ще се показва в голяма част от страната, облачността ще се увеличава временно, особено над Източна България, където на места ще превали дъжд.

Температурите ще останат сравнително ниски за сезона - между 10° и 15°, като по-високи стойности ще се задържат в крайните югозападни райони. В София се очакват около 12°, но усещането ще бъде по-хладно заради вятъра.

Планините - слънце, но и сняг

В планинските райони ще преобладава слънчево време, но това няма да означава спокойствие. Над източните масиви облачността ще се увеличава значително и на места ще превали сняг.

Ще духа силен, а по високите части и бурен северозападен вятър, който ще понижава температурите през целия ден. На 1200 метра максималните стойности ще бъдат около 6°, а на 2000 метра ще паднат до около минус 2°, което създава условия за типично зимна обстановка във високите части.

Черноморието под облаци и дъжд

По Черноморието времето ще бъде по-мрачно. Облачността ще е по-често значителна, а на места ще има и превалявания от дъжд. Вятърът от север-северозапад ще бъде умерен до силен и ще създава допълнително усещане за студ.

Максималните температури ще са между 11° и 14°, а морската вода остава студена - между 8° и 11°. Вълнението на морето ще бъде около 2-3 бала, което означава сравнително неспокойна обстановка.

Следващите дни - нестабилност и риск от сняг

През следващите дни времето ще остане динамично и променливо. Валежите ще зачестят, като най-обхватни се очакват в четвъртък. Вечерта и през нощта срещу петък, с понижението на температурите, в Северна България и по високите полета дъждът ще започне да се примесва със сняг, а на места ще преминава изцяло в снежни валежи.

От събота валежите ще се ограничат главно в Източна България и планините, но в нощните часове в североизточните райони и по високите места отново ще има условия за сняг. Минималните температури ще се доближат до нулата, а на места по високите полета ще станат отрицателни.

Температури и вятър - кога ще е най-студено

Най-ниските дневни температури се очакват в петък - предимно между 7° и 12°. В останалите дни стойностите ще бъдат малко по-високи - между 9° и 14°, но ще останат под типичните за сезона.

Вятърът ще се променя през периода - в четвъртък ще отслабне, в петък в Източна България временно ще се ориентира от североизток, а в събота ще бъде слаб, най-често от изток-югоизток. В неделя отново ще се усили от северозапад, а в понеделник ще се завърти от североизток.

Проблясък на стабилизация в началото на новата седмица

Едва към вторник се очаква известно успокояване на обстановката. Вероятността за валежи ще намалее, облачността ще се разкъсва по-често и ще има повече слънчеви часове.

Дневните температури ще започнат постепенно да се повишават, което ще даде сигнал за по-устойчиво пролетно време след няколко дни на нестабилност и застудяване.

