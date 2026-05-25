Цените в София полудяха! Нощувки и по 7500 евро за "Евровизия"

София още не е получила официално графика за „Евровизия“ 2027, но градът вече започва да прилича на борсова площадка, в която леглата се търгуват като злато. Хотели затварят резервации за май догодина, апартаменти изскачат с космически оферти, а алгоритми на изкуствен интелект изчисляват колко точно може да плати един фен за нощувка близо до сцената.

И ако някой си мисли, че това е просто обикновен музикален конкурс, цифрите подсказват друго.

Проверка в платформите за резервации показва, че за периода между 20 и 27 май 2027 г. много от хотелите в София и Бургас вече не приемат резервации. Част от обектите са блокирали почти целия месец май. Вместо свободни стаи, системите предлагат единствено април или юни.

Там, където все пак има наличности, цените звучат като лоша шега – по 1500, 2500, а според прогнозите дори 5000 евро за една нощувка в дните около конкурса.

Причината е проста – хотелите чакат официалните дати на „Евровизия“, за да пуснат стаите си на максимална цена.

Според експерти от бранша това не е спонтанна спекула, а напълно автоматизиран процес. Големите хотели вече работят със софтуер за динамично ценообразуване, който променя тарифите по няколко пъти на ден. Алгоритмите следят заетостта, търсенето, интереса към сайта, поведението на конкурентите и дори колко често потребителите проверяват даден хотел.

Най-масово използваните системи са IdeaS, Duetto и Atomize – платформи, които на практика превръщат хотелския бизнес във финансов пазар в реално време.

Ако хотел наблизо увеличи цената, останалите го следват почти мигновено. Ако интересът към района рязко скочи, софтуерът автоматично предлага по-висока тарифа. Така една стая, която днес струва 200 евро, утре може да бъде 800.

Подобен сценарий вече се е разиграл в Ливърпул по време на „Евровизия“ 2023. Тогава цените на хотелите скачат с около 200% спрямо предходната година.

Сега същата треска започва и у нас.

Не само хотелите обаче се готвят за удара. Частни апартаменти в София вече се появяват в платформите за краткосрочно наемане с оферти, които спокойно могат да конкурират цените на луксозни вили на Лазурния бряг.

Апартамент от 55 квадрата в центъра на столицата например е обявен за над 7500 евро за пет нощувки. Друг – малко по-голям – достига 16 хиляди евро за осем дни.

Все още могат да се намерят и по-земни оферти, но дори те започват от около 1500 евро за няколко нощувки.

Допълнително напрежение върху пазара оказва и новата европейска директива за краткосрочните наеми. От май платформите вече изискват регистрационен номер за публикуване на обяви, което рязко е намалило броя на активните предложения. Само за София офертите са паднали от над 1500 до около 430.

По-малко апартаменти означава само едно – още по-високи цени.

Въпреки че Бургас също е сред обсъжданите варианти за домакин на конкурса заради „Арена Бургас“, столицата засега има сериозно предимство – хотелската база.

В София има близо 18 хиляди хотелски легла, като почти половината са в хотели с 4 и 5 звезди. Именно този тип настаняване е необходим за делегациите, телевизионните екипи, изпълнителите и хилядите журналисти, които пристигат за конкурса.

"Евровизия" е гигантска телевизионна машина, която влиза в града поне две седмици по-рано. Репетиции, технически тестове, интервюта, пресконференции, снимачни екипи, фенове, стилисти, хореографи, охрана и логистика – всичко това превръща домакинството в операция от мащаба на световно спортно събитие.

Само делегациите на участващите държави често надхвърлят 1500–2000 души.

А когато няколко хиляди души започнат да търсят едновременно хотел в един и същи град, цените неизбежно отлитат към стратосферата.

