Времето се влошава! Валежи и студен вятър обхващат България

Облачността над страната днес ще бъде променлива, по-често значителна, като на места ще има валежи от дъжд. В сутрешните часове в отделни северни и планински райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Почти без валежи ще остане в крайните югозападни райони. Ще духа умерен, а в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долините на Струма и Места временно силен северозападен вятър, като максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 11°.

Планините под сняг и силен вятър

Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, като над 1000 метра те ще бъдат от сняг, а под тази граница - от дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който ще създава усещане за по-ниски температури. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, а на 2000 метра - около минус 5°.

Дъждовно и хладно по Черноморието

По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Какво ни очаква в петък и събота

В петък облачността ще се задържи значителна, като на места в югоизточната половина от страната ще има превалявания от дъжд, а в планините - от сняг. В нощните и сутрешните часове в Североизточна България, Предбалкана и по високите полета валежите временно ще преминават в сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в Източна България - североизточен. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 7° и 12°.

В събота облачността ще остане значителна, като валежи ще има на отделни места, главно в югозападните и планинските райони. Температурите ще се задържат сравнително ниски и ще се усеща хладно време.

Затопляне в началото на следващата седмица

В неделя и понеделник ще преобладава слънчево време. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но валежи не се очакват. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток, което ще доведе до повишение на температурите. През втория ден максималните стойности ще достигнат между 15° и 20°.

Във вторник югоизточният вятър ще се усили, облачността ще се увеличава и до края на деня в югозападните райони ще започнат валежи от дъжд. В сряда ще преобладава облачно време, като на много места ще има превалявания. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток, а дневните температури ще се понижат слабо.

