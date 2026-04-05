България въвлечена в терористичен скандал! Арест за подпалена оръжейна фабрика

Разследването на мащабния пожар в оръжейната фабрика на LPP Holding в чешкия град Пардубице придобива тревожен международен размах, след като българските власти задържаха нов заподозрян по случая. Новината, съобщена от Ройтерс, е потвърдена от чешките служби, които вече подготвят искане за екстрадиция. Случаят се разглежда като терористична атака, а броят на обвинените достигна шестима души.

Последният арест е извършен в България в петък, което поставя страната ни директно в центъра на разследване, обхващащо няколко държави. До момента чешката и словашката полиция вече са задържали петима заподозрени, сред които има египетски и американски граждани.

Инцидентът датира от 20 март, когато мощен пожар избухна в предприятие от отбранителния комплекс на LPP Holding. Щетите се оценяват на стотици милиони чешки крони, а първоначално случаят беше разглеждан като тежко престъпление. Впоследствие обаче чешките власти го преквалифицираха като терористична атака.

Допълнително напрежение внесе и появата на антиизраелската групировка „The Earthquake Faction“, която пое отговорност за палежа. В свое изявление тя твърди, че е подпалила „ключов производствен център“ на израелско оръжие в Пардубице, за да спре ролята му в „геноцида в Газа“. Малко след това в социалните мрежи беше разпространено и видео, за което се твърди, че показва самия процес на подпалването.

От LPP Holding обаче уточняват, че въпреки по-ранни планове за сътрудничество с израелската компания Elbit Systems за разработка на дронове, проектът така и не е бил реализиран. Това поставя под въпрос част от мотивите, изтъкнати от групировката.

С разширяването на разследването и включването на нови държави случаят се превръща в едно от най-сериозните международни разследвания на предполагаем терористичен акт в Европа през последните месеци. Очаква се следващите дни да бъдат ключови, тъй като чешките власти настояват за бърза екстрадиция и разпити на всички задържани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com