Тревожни разкрития за престъпната стрелба в хижа Камен дел

Инцидент с използване на огнестрелно оръжие и отправени заплахи разтърси хижа „Камен дел“ край София при опит за смяна на стопанисващия хижар. Случаят се е разминал без пострадали, но е довел до сериозна ескалация и намеса на полицията.

По първоначални данни напрежението е възникнало при предаване на обекта на нови стопани след проведен конкурс, а последвалите действия са разкрили и допълнителни нарушения. Случаят отново извади на преден план проблемите със контрола и сигурността в планинските обекти.

От Българския туристически съюз потвърдиха, че техни служители са се качили до хижата на 16 март, за да изпълнят служебните си задължения. „Наши колеги се качват горе, за да предадат обекта на нови хижари, които са спечелили конкурса“, обясни пред БНТ председателят на БТС Венцислав Венев, като подчерта, че първоначално е имало опит за нормален разговор. По думите му ситуацията бързо е излязла извън контрол заради поведението на човек в неадекватно състояние. „Този човек не е в състояние да пребивава на хижа, особено по такъв повод“, заяви той.

След първата намеса на полицията напрежението не е било овладяно. „Свалят го долу и го пускат. И той в следващия момент се качва обратно горе“, посочи Венев, като допълни, че при повторното му връщане ситуацията отново ескалира. При последвалата проверка са открити и допълнителни притеснителни находки. „Установяват наличие на растения и вече е ясно какъв е техният характер. Освен това намират и втора пушка“, каза той.

Въпреки напрежението инцидентът се е разминал без тежки последици. „Слава Богу, този инцидент се размина без да има някакви по-сериозни последствия за нашите служители“, подчерта Венев. Към момента няма яснота къде се намира въпросното лице.

Според него случаят не е изолиран и е част от по-широк проблем в управлението на хижите. „Преди месец и половина имахме случай в Петрохан. Преди това - „Амбарица“, „Еделвайс“, посочи той и обясни, че често напрежението възниква след изтичане на договорите. „Договорът е петгодишен. В случая е от 2014 до 2019 година“, уточни Венев и подчерта: „Няма такъв случай, когато някой е инвестирал в наш обект и някой да дойде да го изгони, ако има договор.“

От БТС настояват за по-ясна държавна политика и по-строг контрол върху планинските обекти, предупреждавайки, че без мерки подобни инциденти ще се повтарят.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com