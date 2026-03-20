Дете падна от скала и е в критично състояние

6-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала край симитлийското село Осеново. Инцидентът е станал в следобедните часове вчера, като сигналът е подаден незабавно. На място е изпратен екип на спешна помощ от Симитли, който е транспортирал пострадалото дете до МБАЛ-Благоевград. Състоянието му е оценено като изключително тежко. Наложило се е спешно прехвърляне към специализирано лечение в София.

Момчето е прието с тежка черепно-мозъчна травма и счупване на втори шиен прешлен. Поради сериозността на нараняванията лекарите са предприели незабавни действия за стабилизиране и транспортиране.

Детето е настанено в детската реанимация на болница Пирогов, където лекарите продължават борбата за живота му.

Причините за инцидента все още се изясняват, като се проверяват всички обстоятелства около падането.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com