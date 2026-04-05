Пожар в хоспис в София! Мъж е с тежки изгаряния

53-годишен мъж пострада при пожар в хоспис в София късно снощи, съобщиха от пожарната. Сигналът за инцидента е подаден в 23:42 часа, а на място са изпратени осем пожарни автомобила. Пострадалият е транспортиран в „Пирогов“ с втора степен изгаряния, като състоянието му се наблюдава от лекарите.

Инцидентът поставя сериозни въпроси за безопасността в подобни социални заведения, особено в нощните часове, когато рискът за трудно подвижни хора е значително по-висок. Засега не се съобщават подробности за причините за пожара, но разследването продължава.

Общо 39 пожара са били потушени в страната през изминалото денонощие. От тях 12 са с преки материални щети - шест в жилищни сгради, два в временни постройки и три в транспортни средства. Останалите 27 са без материални щети и са възникнали основно в сухи треви, което отново поставя на дневен ред риска от бързо разпространяващи се огнища.

Пожарникарите са реагирали на общо 69 сигнала за произшествия, включително 29 спасителни и помощни операции. Те са участвали при катастрофи, оказвали са съдействие на МВР и са се включили в акции за спасяване на животни, което показва сериозното натоварване на службите.

Огнеборците са се включили и в помощ на пътниците от дерайлиралия влак край село Стайновци, в района на Трявна. Композицията, съставена от локомотив и три вагона, е излязла от релсите частично, като е дерайлирал само локомотивът. Влакът е превозвал около 60 души, от които четирима са пострадали леко. Пожарникарите са оказали първа помощ и са съдействали за евакуацията на пътниците.

Бързият влак по линията Русе-Пловдив е дерайлирал около 8:00 часа заради свлачище в участъка Царева ливада-Трявна. По данни на железопътната инфраструктура причината е влошената метеорологична обстановка, която е активирала земната маса и е довела до инцидента.

Серията от пожари и инциденти в рамките на едно денонощие очертава тревожна тенденция и поставя под натиск службите за спешно реагиране, които са изправени пред все по-чести и разнообразни рискове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com