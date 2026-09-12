Пожар в хоспис в София! Мъж е с тежки изгаряния
Нощен инцидент разкри тревожна картина - десетки пожари и натоварени служби
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Нощен инцидент разкри тревожна картина - десетки пожари и натоварени служби
Оперираха жената в най-тежко състояние
Международните организации критикуват лошото състояние на социалните заведения у нас
Тепърва ще се разследва дали има злоупотреби с личните данни на държаните под ключ възрастни хора
Роднини не са били допускани в стаите да 990 лева
Как е бил регистриран успешно?
Жена загина при пожар в хоспис. Петима души са ранени. Инцидентът е станал около 21:40 часа снощи във Варна. Пламъците са лумнали в частен хоспис, на...
Проектираме усилено, защото сроковете ни притискат. Заради тежката пътна общинска от 265 км, голяма част от средствата в капиталовия списък в „Бюджет...
Кърджали. Евродепутатът Антония Първанова откри алея в хоспис „Добролюбие" в Кърджали. Паркът е изграден със съдействието на местни фирми. „С този скр...
Арабски спортисти ще отмарят в България