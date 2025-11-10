Изумителни подробности за доктора, прегазил куче в София

От Трето РПУ в София разхриха нови подрбности по случая за доктора, прегазил куче.

Има трима свидетели, които са присъствали на момента, в който мъж прегазва куче в столичния квартал „Разсадника“. От мястото на инцидента са иззети и видеозаписи.

Това заявиха на брифинг пред медиите от Трето РПУ в София, по повод случая, при който лекар прегази лежащо куче, след което си тръгва от мястото на инцидента.

Мъжът, който е на 29 години и е гражданин на Северна Македония, е направил пълни самопризнания за случилото се, но отрича да го е сторил умишлено. Пред полицаите е обяснил, че неволно е направил маневрата, вследствие на която прегазва кучето.

От полицията допълниха, че той не е бил под въздействието на алкохол и не е криминално проявен.

Материалите по случая са предадени на прокуратурата.

Припомняме, че след убийството на кучето Мая в София се организира петиция "Справедливост за Мая - по-строги мерки срещу жестокостта към животните".

Само за часове тя получи широка подкрепа от повече от 10 000 души

В петицията пише:

Ние, гражданите на Република България, изразяваме категоричното си несъгласие с проявите на насилие над животни и настояваме институциите:

Да извършат пълно, безпристрастно и прозрачно разследване на случая с Мая.

Да осигурят ефективно прилагане на чл. 325б от Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.

Да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.

Да организират национални кампании за информираност и образование относно хуманното отношение към животните.

Вярваме, че животните са живи същества, които заслужават защита, грижа и уважение.

Насилието над тях е не само престъпление по закон, но и морална граница, която не бива да се прекрачва.

Подписвайки тази петиция, заявяваме своята воля за справедливост – за Мая и за всички животни, които не могат да се защитят сами.

Настояваме отговорните институции да предприемат конкретни действия и да покажат, че в България няма място за безнаказаност и жестокост.

Кадрите с убийството на Мая се разпространяват в социалните мрежи с искане извършителят - Ненад Цоневски, да бъде уволнен от ВМА, където работи в отделението по гръдна хирургия.

