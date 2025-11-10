Изумителни подробности за доктора, прегазил куче в София

От Трето РПУ в София разхриха нови подрбности по случая за доктора, прегазил куче.
Има трима свидетели, които са присъствали на момента, в който мъж прегазва куче в столичния квартал „Разсадника“. От мястото на инцидента са иззети и видеозаписи.
Това заявиха на брифинг пред медиите от Трето РПУ в София, по повод случая, при който лекар прегази лежащо куче, след което си тръгва от мястото на инцидента.
Мъжът, който е на 29 години и е гражданин на Северна Македония, е направил пълни самопризнания за случилото се, но отрича да го е сторил умишлено. Пред полицаите е обяснил, че неволно е направил маневрата, вследствие на която прегазва кучето.
От полицията допълниха, че той не е бил под въздействието на алкохол и не е криминално проявен.
Материалите по случая са предадени на прокуратурата.
Припомняме, че след убийството на кучето Мая в София се организира петиция "Справедливост за Мая - по-строги мерки срещу жестокостта към животните".
Само за часове тя получи широка подкрепа от повече от 10 000 души
В петицията пише:
Ние, гражданите на Република България, изразяваме категоричното си несъгласие с проявите на насилие над животни и настояваме институциите:
Да извършат пълно, безпристрастно и прозрачно разследване на случая с Мая.
Да осигурят ефективно прилагане на чл. 325б от Наказателния кодекс, който предвижда наказания за жестокост към животни.
Да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.
Да организират национални кампании за информираност и образование относно хуманното отношение към животните.
Още по темата
Брутално убийство: Лекар от ВМА прегази куче на тротоар в София
Вярваме, че животните са живи същества, които заслужават защита, грижа и уважение.
Насилието над тях е не само престъпление по закон, но и морална граница, която не бива да се прекрачва.
Подписвайки тази петиция, заявяваме своята воля за справедливост – за Мая и за всички животни, които не могат да се защитят сами.
Настояваме отговорните институции да предприемат конкретни действия и да покажат, че в България няма място за безнаказаност и жестокост.
Кадрите с убийството на Мая се разпространяват в социалните мрежи с искане извършителят - Ненад Цоневски, да бъде уволнен от ВМА, където работи в отделението по гръдна хирургия.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com