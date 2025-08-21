Тежък удар за Ливърпул

Жереми Фримпонг няма да играе за Ливърпул до паузата за мачовете на националните отбори заради контузия, заяви мениджърът на английския шампион Арне Слот. Националът на Нидерландия получи травма при победата на "червените" с 4:2 срещу Борнемут в първия кръг от новия сезон миналата седмица.

Десният краен защитник принудително беше изваден от игра в 60-ата минута на двубоя.

Очаква се Фримпонг да пропусне мачовете на Ливърпул срещу Нюкасъл и Арсенал, след което предстои пауза за международни срещи през септември.

Конър Брадли, който също е десен бек, е контузен и това може да усложни Арне Слот при избора на защита за предстоящите двубои.

Трент Александър-Арнолд напусна "червените" и се присъедини към Реал Мадрид през лятото.

