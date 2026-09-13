Неприятна новина за Стеф Къри
Звездата няма да вземе участие в следващите три двубоя на Голдън Стейт Уориърс
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Звездата няма да вземе участие в следващите три двубоя на Голдън Стейт Уориърс
Какво следва
Колко точни стрелби е отбелязал българинът
Резултати от НБА
След победа №72 Стеф Къри или Майкъл Джордан, чудят се в САЩ "Голдън Стейт Уориърс" продължават да чупят рекорд след рекорд. Шампионите на НБА спече...