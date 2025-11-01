Везенков поведе Олимпиакос към важна победа в Евролигата

Поредният кръг в баскетболната Евролига предложи зрелищни сблъсъци, решени в последните минути и с блестящи индивидуални изяви. Олимпиакос на Александър Везенков прекъсна победната серия на Апоел Тел Авив, докато Барселона оцеля драматично срещу Партизан в Белград. Монако и Баскония също записаха убедителни успехи в най-престижния клубен турнир на Стария континент.

Олимпиакос-Апоел Тел Авив: Везенков с решаващи точки в края

Гръцкият гранд Олимпиакос се наложи над Апоел Тел Авив с 62:58 (18:21, 15:18, 11:4, 18:15) в осмия кръг на Евролигата. Срещата, изиграна в София, донесе петата победа за тима от Пирея, който прекъсна серията от четири поредни успеха на израелците. Александър Везенков бе отново сред героите за Олимпиакос – той завърши с 14 точки, 4 борби и 1 асистенция, като влезе в игра в решителните последни три минути. Българският национал реализира кош с фаул, а в заключителните секунди бе точен и от наказателната линия – пет от пет опита. Тайлър Дорси допринесе с 11 точки, а Никола Милутинович добави 10. За Апоел Антонио Блекни бе най-резултатен, докато сърбинът Василе Мичич завърши с 10 точки и две тройки в края. След успеха Олимпиакос се изкачи на четвърто място с баланс 5–3, а Апоел остава трети с 6 победи и 2 загуби.

Монако-Панатинайкос: колективът победи звездата

По-рано през деня Монако спечели срещу Панатинайкос с 92:84 (27:20, 23:21, 18:17, 24:26) в двубой, изпълнен с атакуваща мощ. Кендрик Нън от гръцкия тим бе най-резултатен с впечатляващите 26 точки, но колективната игра на Монако се оказа решаваща. Петима от играчите на монегаския състав завършиха с двуцифрен актив – Ели Окобо с 15, Майк Джеймс с 13, Матю Стразел с 12, Джеръм Блосомгейм с 11 и Неманя Недович също с 11. С този успех Монако се утвърди на пето място в класирането, а Панатинайкос остана на седма позиция, но запази добри шансове за плейофите.

Баскония-Анадолу Ефес: испанският тим се оттласна от дъното

Испанският Баскония записа важна победа с 86:75 (22:11, 21:28, 22:19, 21:17) срещу турския Анадолу Ефес. Мачът се разви динамично, като испанците наложиха контрол още от първата четвърт. Тимоте Луваву-Кабаро бе лидерът на Баскония с 20 точки, а младият италианец Матео Спаньоло се включи силно с 19. Шейн Ларкин от Анадолу Ефес бе най-резултатен на терена с 23 точки, но усилията му не стигнаха за обрат. Това бе едва втора победа за Баскония, която ѝ позволи да се отлепи от последното място. Турският шампион остава в долната част на таблицата с актив 3–5.

Барселона- Партизан: испанците издържаха на напрежението

Барселона надделя драматично над Партизан със 78:76 (18:17, 15:24, 25:15, 20:20) в Белград след мач, решен в последната минута. Сърбите водеха със 74:71 малко преди края, но Барселона показа повече хладнокръвие в заключителните секунди. Грузинецът Торнике Шенгелия бе в основата на успеха с 24 точки, 5 борби и 5 асистенции. Дуан Вашингтон бе най-резултатен за Партизан с 21 точки, но неговият тим не успя да запази предимството си. С победата Барселона се изкачи до осмо място в класирането, докато Партизан се срина до 17-а позиция и ще трябва спешно да търси промяна, ако иска да остане в борбата за плейофи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com