Наши съседи отказаха да сменят времето!

Когато глупаците по света са много и не им идва акълът, хората сами взеват нещата в ръцете си.

За пръв път от въвеждането на смяната на астрономическото лятно/зимно часово време, Турция няма да смени стрелките на часовника.

Досега нямаше часова разлика между Турция и България, но с преминаването на България към астрономическото (зимно) време, Турция ще бъде с един час напред от България.

Разликата в часовото време ще продължи до датата, когато през 2026 г. България отново ще премине към лятното часово време. Тогава часовата разлика ще се изравни.

С решение на правителството през 2016 година лятното часово време ще остане в сила през цялата година, за да може да се възползват гражданите по-дълго време от слънчевата светлина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com