Почина голяма поп легенда

Изпълнителят на електронна и поп музика Дейв Бол, част от популярното дуо Soft Cell, почина на 66-годишна възраст.

Групата е известна с култовата песен Tainted Love, която е кавър на Глория Джоунс от 1984 г. и на която рок музикантът Мерилин Менсън направи нова хард версия.

Неговият колега и приятел Марк Алмънд сподели: „Той винаги ще бъде обичан от феновете на Soft Cell, които обичат музиката му, а музиката и паметта му ще живеят“.

Бандата е сформирана в края на 70-те години на миналия век. Soft Cell са пионери на синт-поп звука, който стана популярен през 80-те години на миналия век.

Дебютният им албум Non-Stop Erotic Cabaret се смята за класика на електронната музика.

Бол е починал спокойно в съня си в дома си в Лондон в сряда, 22 октомври, само седмици след като изнесе концерт със Soft Cell на фестивала Rewind в Хенли на Темза.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com