„Методът на ретрийвъра“ бори депресията

Новият антистрес подход учи как да се радваме на малкото, да живеем в настоящето и да си почиваме без чувство за вина

Понякога най-добрият антистрес съвет не идва от книга или скъп курс, а от куче, което се радва на хвърлена пръчка, локва на тротоара или просто на човека срещу него. Точно върху това стъпва популярният в социалните мрежи „метод на ретрийвъра“ - идея да намалим шума, да се върнем към простите радости и поне за малко да спрем да бъдем перфектни.

Какво представлява методът на ретрийвъра

Представете си типичен голдън ретрийвър. Той не започва деня с тревога, че изостава в живота. Не се измъчва заради неловка реплика от миналата седмица и не се сравнява с кучето от съседния вход. Вижда листо - радва се. Намира пръчка - денят вече е прекрасен. Среща любим човек - посреща го така, сякаш се е върнал след дълги години отсъствие.

Тази нагласа се превърна в интернет тенденция, наречена „метод на ретрийвъра“. Тя няма официален създател и не е самостоятелна психотерапевтична практика. Това е по-скоро забавен и лесен начин човек да си напомни, че животът не се състои само от срокове, резултати и преследване на следващата цел.

Методът не предлага да станем наивни или да игнорираме проблемите си. Идеята е понякога съзнателно да намаляваме очакванията към себе си и да се връщаме към онова, което действително ни носи спокойствие.

Ефектът на намерената пръчка

Първото правило е да се радваме на дребните неща, без да се срамуваме, че са дребни. Много хора вече не си позволяват да бъдат доволни от обикновен ден. Кафето е хубаво, но можеше да бъде изпито в Париж. Разходката е приятна, но някой в Инстаграм е на Малдивите. Вечерята е вкусна, но ресторантът не е достатъчно модерен. Така малките радости постоянно се сравняват с нечий чужд, внимателно подбран и добре осветен живот.

Ретрийвърът не прави подобни сметки. За него хубавата пръчка не губи стойността си само защото друго куче е намерило по-голяма. За човека това може да означава да изпие сутрешното си кафе, без едновременно да проверява служебната поща. Да забележи залеза, да чуе любимата си песен или да се зарадва, че близък човек го е потърсил без специален повод.

Малкото удоволствие няма да реши големия проблем. То обаче може да ни даде десет минути спокойствие, през които проблемът престава да изглежда като края на света.

Сега е животът, а не следващата тревога

Вторият принцип е да се върнем към настоящия момент. Човешкият ум има навика да бъде навсякъде, само не и там, където се намира тялото. Докато вечеряме, мислим за утрешната среща. Докато работим, преживяваме спор от вчера. Докато разговаряме с близък човек, прелистваме новини за събития, които не можем да контролираме.

Кучето не се пита дали преди три години е изглеждало глупаво в парка. Когато яде, яде. Когато тича, тича. Когато спи, не се обвинява, че не е достатъчно продуктивно.

„Методът на ретрийвъра“ предлага да върнем вниманието си към онова, което действително се случва. Не към всички възможни беди, а към следващото нормално действие.

Когато напрежението стане прекалено силно, въпросът не е „Как ще оправя целия си живот?“, а „Какво мога да направя през следващия половин час?“. Понякога отговорът е да приключим една задача. Друг път - да се нахраним, да излезем на въздух или просто да си легнем навреме.

Позволете си да изглеждате смешни

Голдън ретрийвърът може да тича с чорап в устата, да се търкаля в тревата и да се препъне в собствените си лапи. След това става и продължава, без да се пита какво са си помислили останалите. Хората често се държат така, сякаш през цялото време са на изпит. Дали изглеждаме достатъчно умни? Дали говорим правилно? Дали не сме се изложили?

Тази постоянна самопроверка е изтощителна. Режимът „ретрийвър“ ни позволява за малко да свалим маската на строгия и безупречен възрастен. Да танцуваме вкъщи, макар да нямаме чувство за ритъм. Да се засмеем шумно. Да облечем удобната дреха, а не онази, която би впечатлила хората. Животът става по-лек, когато приемем, че понякога ще изглеждаме глупаво и че в повечето случаи това няма никакво значение.

Повече топлина, по-малко подозрения

Другата черта, която хората харесват у ретрийвърите, е откритостта. Те не влизат в стаята с мисълта кой какво цели и кой тайно не ги харесва. Това не означава човек да загуби предпазливостта си. Не всеки непознат заслужава доверие и не всяка връзка е безопасна.

Методът само ни подсеща да не превръщаме всяко общуване в шахматна партия. Понякога усмивката е просто усмивка. Комплиментът не е задължително манипулация, а поканата за кафе може да бъде само покана за кафе.

Вместо да влизаме в среща с мисълта как да впечатлим всички, можем да си поставим по-обикновена задача - да бъдем добронамерени, да чуем човека срещу нас и да прекараме приятно.

Помощ при прегаряне и вечна гонитба

„Методът на ретрийвъра“ е особено привлекателен за хората, които живеят в постоянна надпревара. Още една задача. Още един проект. По-висока заплата, по-хубаво жилище, по-добра длъжност и по-впечатляваща снимка.

Проблемът е, че финалната линия непрекъснато се мести. Човек постига едно и веднага започва да се тревожи за следващото. Почивката изглежда като загуба на време, а спокойният ден - като доказателство, че не прави достатъчно.

Тук ретрийвърът напомня за основните неща. Живото същество има нужда от храна, сън, сигурност, движение, близост и малко игра. Това не е мързел, а необходима поддръжка.

Методът помага да си дадем разрешение да почиваме, без да превръщаме и почивката в поредния проект с цели и задължителни резултати.

Когато постоянно мислите как сте изглеждали

Подходът може да бъде полезен и при силна тревога от срещи и разговори. „Защо казах това?“, „Дали не говорих прекалено много?“, „Сигурно всички забелязаха, че се притеснявам.“ Подобни мисли могат да продължат с часове след напълно обикновена среща.

Режимът „ретрийвър“ заменя стремежа към съвършено представяне с по-човешка нагласа: „Ще отида, ще бъда добронамерен и ще видя какво ще се случи.“ Не е необходимо всяка среща да завърши с ново приятелство. Не е нужно всички да ви харесат. Достатъчно е да сте разговаряли нормално и да не сте се отказали от общуването заради страх от чуждото мнение.

Когато бъдещето стане прекалено страшно

При продължителен стрес човек започва да живее десет хода напред. Опитва се да предвиди всяка криза, разход, заболяване и възможен конфликт. Планирането е полезно. Безкрайното планиране обаче не носи контрол, а кара тялото да преживява всички измислени беди предварително. Тогава методът свива хоризонта. Не е необходимо днес да решите как ще изглежда животът ви след пет години. Нужно е да преминете през този ден.

Може да проведете един важен разговор, да платите една сметка, да подредите едно чекмедже или да се разходите двайсет минути. Когато светът изглежда прекалено голям, следващата малка стъпка често е напълно достатъчна.

Кучетата върнали усмивката на един преподавател

Силата на кучешкото присъствие се вижда и в историята на Джефри Уайс, преподавател от Тексас. След като бил диагностициран с болестта на Паркинсон, той преминал през тежък период, изпълнен с потиснатост и негативни мисли.

Промяната започнала, когато се заел да се грижи за голдън ретрийвър. По-късно той и съпругата му започнали да приемат временно и други кучета, а през дома им преминали общо седем ретрийвъра.

Уайс разказва, че животните върнали в ежедневието му радостта, чувството за смисъл и желанието да се усмихва.

Това не означава, че кучето лекува заболяване или замества медицинската помощ. Грижата за друго живо същество обаче създава ритъм, движение, близост и причина човек да стане от леглото - точно онези малки опори, които често липсват в труден период.

Защо ретрийвърите ни изглеждат толкова човешки

Изследване на Кеймбриджкия университет добавя любопитен щрих към популярността на голдън ретрийвърите. Учените разгледали данни за поведението и гените на около 1300 кучета и открили прилики между някои наследствени особености, свързани със страх, чувствителност, енергичност и общителност при кучетата и хората.

Това не доказва, че „методът на ретрийвъра“ е лечение срещу прегаряне. Не означава и че човек може да стане щастлив, като просто копира кучешко поведение.

Обяснява обаче защо радостта, тревогата и привързаността на тези животни понякога ни изглеждат толкова близки и разбираеми.

Как да включите режима още днес

Не е необходимо да променяте целия си живот. Изберете един час, в който да не преследвате резултат. Излезте на разходка, без да броите крачките. Изпийте нещо вкусно, без да го снимате. Обадете се на човек, когото харесвате, без да чакате повод. Пуснете си песен, която ви развеселява.

Когато се появи хубав момент, не се питайте колко ще продължи. Просто го забележете. А когато умът започне да строи най-лошите сценарии, върнете се към простия въпрос: „Какво добро или полезно мога да направя за себе си точно сега?“

„Методът на ретрийвъра“ не е лекарство за депресия, силна тревожност или истинско прегаряне. Светът няма да се срути, ако за една вечер изключим строгия аналитичен режим. Понякога животът действително може да бъде толкова прост, колкото топла храна, удобен диван, любим човек и една много хубава пръчка.