МВР отбеляза 147 години с водосвет и отдаване на почит
Патриарх Данаил отслужи литургия пред паметника на Незнайния воин, а Илияна Йотова и Иван Демерджиев положиха венци пред Вечния огън
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Патриарх Данаил отслужи литургия пред паметника на Незнайния воин, а Илияна Йотова и Иван Демерджиев положиха венци пред Вечния огън
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Правителството създава днес държавното дружество
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Проф. Георги Карасимеонов Събитията в началото на 2016 подсказват, че не само през тази година, но и през следващите години светът ще бъде изправен п...
Компании и учени по цял свят се борят да създадат ваксина срещу вируса зика, но това може да отнеме месеци, ако не и години, предаде Ройтерс, цитирана...