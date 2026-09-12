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Треньор води тима на кръчма

Треньор води тима на кръчма

Треньорът на втородивизионния "Созопол" Румен Димов ще води футболистите си на кръчма заради загубен бас. В контролата с "Нефтохимик", при резултат 0:...

06 февруари | 7:00
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