Дъвка за ума! Той написа разказ от 6 думи и разплака света

Той написа разказ от само 6 думи и разплака целия свят. Най-трудно е да кажеш всичко с възможно най-малко думи и с тях да предизвикаш чувства, емоции, размисли. Не случайно великият Антон Павлович Чехов казва, че лаконичността е сестра на таланта.

Има 10 литературни шедьовъра, които не само са доказателство за това, но и са променили световния наратив с гениалността си. В следващите дни „Стандарт” ще ви разкаже за тях. Днес ще ви представим за един бас, променил завинаги литературата. Сключен е от Ърнест Хемингуей, титанът на перото. Носител на Нобелова награда за литература (1954 г.) и награда "Пулицър" през 1953 г. за повестта "Старецът и морето". Той е част от така нареченото "изгубено поколение" - група от американски бележити литератори, които живеят в Париж и други европейски страни в периода от края на Първата световна война до Голямата депресия.

Ърнест Хемингуей като млад

След като напишел нещо, Хемингуей отделял много повече време да го съкрати до минимум. Понякога с часове обмислял избора на една единствен дума, на конструкцията или звученето на една единствена фраза.

"Аз пиша една страница по майсторски начин и още деветдесет и една, които са боклук. И се опитвам да хвърля боклука в кошчето." Последната страница на "Сбогом на оръжията" Хемингуей е преработвал 39 пъти. "Трябваше да намеря правилните думи", обяснява писателят.

Малцина знаят, че сред гениалните му творения са и готварски рецепти. Ърнест Хемингуей веднъж публикувал рецепта за ябълков пай в своята рубрика. В действителност, той е имал много кулинарни рецепти, някои от които дори са музейни експонати, като рецепта за хамбургер.

Веднъж Хемингуей се хванал на бас, че ще напише разказ, способен да трогне всеки читател, само от шест думи. Писателят спечелил баса със следното съчинение:

„Продават се детски обувчици. Неносени.” (For sale: baby shoes, never used.)

