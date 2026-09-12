Дъвка за ума! Той написа разказ от 6 думи и разплака света
Титанът на перото е автор на готварски рецепти, изложени в музей
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Титанът на перото е автор на готварски рецепти, изложени в музей
Кога се е случило това?
Марта Гелхорн един от най-великите военни кореспонденти на XX век
Сюжетът се преплита със събитията от разказа „Старецът и морето“
Д-р Петър Стоянович, министър на културата
Текстът излиза почти 90 години след написването му