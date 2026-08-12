Криминално проявен и осъждан: Закопчаха дрогиран шофьор на камион на "Тракия"

Задържан е водач на камион, предизвикал катастрофа с материални щети на автомагистрала „Тракия“ под въздействие на наркотици, съобщиха от полицията.

Около 15:00 ч. вчера автопатрул на сектор „Пътна полиция“ предприел бързи действия по сигнал, че в района на 139-ия километър на магистралата, в посока Бургас, камион с полуремарке се блъснал в мантинела и продължил по пътя си.

На 144-ия километър въпросният товарен автомобил бил спрян, а тестът с „Драг чек“ на 43-годишния мъж зад волана реагирал положително на амфетамин и метамфетамин. Криминално проявеният и осъждан извършител отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

С полицейска заповед той е задържан в рамките на започнато бързо производство.