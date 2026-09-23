На рождения си ден! Легендарен кмет направи нещо много голямо
Събира средства за православен храм
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Събира средства за православен храм
Св. Цар Борис-Михаил Покръстител е патрон и небесен покровител
Честит празник на всички. Честито и на район „Младост" след булевардите, метрото, южната дъга, бизнес центъра, вече имате църква. Това каза пред журна...