Може ли омекотителят да повреди пералнята ви? Отговорът от експерти

Омекотителят прави дрехите по-меки и ароматни, но ако се използва прекалено щедро, може постепенно да създаде проблеми на самата пералня. Производители като LG, Samsung, GE Appliances и Whirlpool предупреждават, че излишният или твърде гъст продукт може да се натрупва в дозатора, да го запушва и дори да пречи на правилното подаване на препаратите по време на прането. За проблема пише SlashGear.

Повече омекотител не означава по-добър резултат

Една от най-честите грешки е сипването „на око“. LG предупреждава, че ако се използва повече омекотител от препоръчаното, част от него може да остане в дозатора, да се втвърди и постепенно да запуши отвора.

Samsung също обръща внимание, че предозирането води до натрупване на остатъци и проблеми с правилното дозиране. GE Appliances пък предупреждава конкретно, че засъхнал омекотител може да блокира отделението на диспенсъра при перални с горно зареждане.

Това не означава, че самият омекотител непременно вреди на машината. Проблемът идва най-вече от прекомерната употреба, гъстата консистенция и липсата на редовно почистване.

Запушеният дозатор носи и друга неприятност

Whirlpool обяснява, че ако отделението за препарати е замърсено или запушено, пералнята може да не подава омекотителя и перилния препарат в точния момент от цикъла.

Има и още един неприятен ефект - остатъците от препарати задържат влага и могат да се превърнат в добра среда за бактерии и мухъл. Тогава се появява онзи специфичен неприятен мирис, който често хората усещат при отваряне на чекмеджето за препарати.

Затова редовното изваждане и измиване на дозатора е една от най-простите профилактики. Ако препаратът е засъхнал, не е добра идея просто да сипете още отгоре и да продължите.

Не всяка дреха има нужда от омекотител

Омекотителят действа, като оставя фин слой върху влакната на тъканта. Именно това създава усещането за мекота.

При някои материи обаче този слой може да бъде нежелан. SlashGear отбелязва, че не се препоръчва редовно използване на омекотител при кърпи, спортни дрехи и микрофибърни кърпи за почистване.

При хавлиените кърпи например натрупването върху влакната може постепенно да намали способността им да попиват вода. При спортните материи пък може да се влоши отвеждането на влагата.

Това означава, че омекотителят не е задължителна част от всяко пране. Понякога спокойно може да бъде пропуснат.

Внимавайте и с прекалено гъстите продукти

Друг проблем могат да бъдат силно концентрираните омекотители. По-гъстият препарат преминава по-трудно през тесните канали на дозатора и може да остане по стените му.

LG и Samsung съветват да се следи консистенцията на продукта и при необходимост да се спазват указанията за разреждане. Ако забележите, че омекотителят остава в отделението след пране или не се изтегля нормално, причината може да е именно прекалената гъстота.

В такъв случай има смисъл да се провери какво препоръчва производителят на конкретния модел пералня, вместо да се разчита само на указанията върху бутилката.

Най-простото правило пази и дрехите, и пералнята

Преди прането е добре да се проверят етикетите на дрехите и да се използва точно толкова омекотител, колкото е необходимо. При някои пранета той може изобщо да не е нужен.

Също толкова важно е дозаторът да се почиства редовно и да не се оставят засъхнали остатъци в него. Ако машината започне да задържа препарат или в отделението се появи неприятна миризма, това вече е знак, че е време за основно почистване.