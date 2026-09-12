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Червени помагат за незрящи

Червени помагат за незрящи

Водачът на листата за общински съветници на БСП Лява България в София Калоян Паргов и кандидатът за кмет на район "Люлин" арх. Тодор Булев се срещнаха...

11 октомври | 6:35
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