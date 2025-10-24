Радост чака хиляди пенсионерки!

Очаква се, че с първия бюджет в евро вероятно ще направят промени в пенсиите и осигурителните прагове.

Все още от Министерство на финансите не са обявили параметрите на проекта за бюджет за 2026 г., но има някои основни неща, за които са единодушни повечето експерти и представители на управляващите, пише Труд.

Почти е сигурно, че ще отпадне ковид добавката за новите пенсии. Добавката от 60 лв. към пенсиите беше дадена по време на ковид кризата и досега се прибавя и към новите пенсии. Идеята е тя да бъде премахната само за новите пенсии, а хората, които вече са я получили, да продължат да я взимат.

Другото сигурно е, че поне засега няма да бъде увеличавана възрастта за пенсиониране. Причината за това е, че и в момента в Кодекса за социално осигуряване има действащ график за постепенно вдигане на възрастта за получаване на пенсия, докато през 2037 г. стане 65 години и за мъжете и за жените. Тоест дотогава ще действа настоящата схема за вдигане на възрастта за пенсия, а след това може да бъдат обсъждани последващи увеличения.

Може да бъде увеличена вдовишката добавка към пенсиите с бюджета за 2026 г. Това беше обявено неотдавна лично от премиера Росен Желязков в приветствие към пенсионерите на Международния ден на възрастните хора. Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг - от 30% на 35%, обяви тогава премиерът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com