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БМВ помете пенсионерки

БМВ помете пенсионерки

Две пенсионерки се отърваха като по чудо след сблъсък с БМВ на улица "Христо Ботев" в Гоце Делчев. Пътният инцидент е станал в четвъртък. 27-годишният...

05 юни | 18:00
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