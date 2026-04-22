Огромна радост за Бойко Кръстанов

Бойко Кръстанов преживява най-щастливия период в живота си, след като е станал баща за първи път. След дълго мълчание актьорът официално разкри, че има дъщеря, която се е родила на 3 януари 2026 година.

Бебето вече е на три месеца, а Бойко Кръстанов не крие, че това е най-важната роля в живота му. Майката на детето е Лидия Василева – актриса и бивша състезателка по художествена гимнастика, която е с 11 години по-млада от него.

Двамата се запознават преди близо две години чрез общи приятели от артистичните среди, а връзката им се развива далеч от публичното внимание. Едва след романтична ваканция в Италия двойката решава да покаже, че е заедно.

Според близки до тях отношенията им са спокойни и хармонични, без скандали и излишно напрежение.

За Бойко Кръстанов появата на дъщеря му има още по-дълбок смисъл заради личната му история. Актьорът е израснал без баща, който напуска семейството, докато той и брат му са още деца. Затова още от малък е носил в себе си обещанието, че един ден ще бъде присъстващ и отдаден родител.

Днес той изглежда по-щастлив и по-уверен от всякога, съчетавайки професионалните си ангажименти с най-важната мисия – да бъде баща.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com