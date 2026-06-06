Световни легенди и 15 000 фенове в Бургас за Мача на надеждата (СНИМКИ и ВИДЕО)

Емоциите на стадион „Лазур“ достигнаха своя връх, след като преди броени минути бе даден официалният старт на „Мачът на надеждата“ в Бургас. Към този момент на трибуните на емблематичното спортно съоръжение присъстват около 15 хиляди души, които създават невероятна атмосфера.

Сред официалните гости на събитието са президентът Илияна Йотова, кметът на Бургас Димитър Николов и министърът на спорта Енчо Кирязов. В ложите на стадиона бяха забелязани още областният управител Дико Диков, председателят на Общинския съвет в Бургас Михаил Хаджиянев и десетки легенди на българския спорт, предаде "Флагман".

Мащабната благотворителна инициатива на фондация „Стилиян Петров“ успя да обедини хиляди хора около каузата за борба с онкологичните заболявания. Публиката беше подгрята от поп звездата Папи Ханс, който изнесе концерт непосредствено преди началото на срещата.

Шоуто започна с много музика и приповдигнато настроение, подготвяйки терена за големите звезди на футбола. Феновете посрещнаха с бурни аплодисменти излизането на двата отбора, които се изправиха един срещу друг в името на надеждата.

На терена един срещу друг застанаха отборът на българските футболни легенди и съставът на международните звезди. В селекцията на нашите екс национали личат имената на Стилиян Петров, Димитър Бербатов и Красимир Балъков, които отново показаха класата си. Срещу тях се изправиха световни величия като Джо Харт, Уес Браун и Якубу Айегбени, дошли специално за събитието. В мача се включиха и известни актьори и обществени личности, които добавиха допълнителен колорит на демонстративния двубой.

Основната цел на събитието е събирането на средства в подкрепа на хора, борещи се с рака, както и за подпомагане на футболните легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев. Приходите от продажбата на билети и даренията ще бъдат насочени и към отделението по онкология в град Бургас. Всички присъстващи на стадиона станаха част от една обща кауза, която надхвърля границите на спорта. Целият град се обедини, за да покаже солидарност и съпричастност към страдащите и техните семейства. Този демонстративен мач не само събра средства за благородната инициатива, но и доказа нещо изключително важно за местната общност. Пълните трибуни и огромният интерес към събитието категорично показаха, че на Бургас му пука за футбола. Стадион „Лазур“ отново оживя и напомни за най-добрите си години, превръщайки се в символ на добротата и спортния дух.





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