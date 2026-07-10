Окръжният прокурор на Бургас каза истината за ада на АМ Тракия

Първоначалните тестове за алкохол и наркотични вещества на водача на тежкотоварния автомобил са отрицателни. Окончателният резултат ще бъде установен след извършването на химико-токсикологичните изследвания на взетите кръвни проби. Това каза пред журналисти Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Той е на мястото на произшествието в района на Карнобат, в което един човек загина, а двама бяха ранени, заедно с директора на Областната дирекция на МВР - Бургас старши комисар Николай Ненков.

Чинев посочи, че според първоначалните обяснения на водача причината за навлизането в насрещното движение е спукана гума. Той подчерта, че тази версия предстои да бъде проверена и потвърдена единствено чрез назначената автотехническа експертиза.

Причината не може да бъде определена въз основа единствено на обясненията на водача. Тя ще бъде изяснена със средствата на наказателния процес и след заключението на автотехническата експертиза, каза окръжният прокурор, предаде БТА.

По думите му, прокуратурата ще предприеме всички процесуално-следствени действия, включително повдигане на обвинение и задържане на водача, ако събраните доказателства обосноват това. Той допълни, че ще бъде приложена и обичайната практика за временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.

Чинев коментира и организацията на пътната безопасност, като заяви, че предпазните съоръжения по автомагистрала "Тракия" отново не са изпълнили предназначението си и не са предотвратили навлизането на тежкотоварния автомобил в насрещното платно.

Разследването по случая с днешния тежък инцидент продължава под ръководството на Окръжната прокуратура - Бургас. Назначени са необходимите експертизи, които трябва да установят точните причини за тежкия пътен инцидент.

Шофьорът на тежкотоварния камион е задържан за срок до 24 часа, добави Ненков.

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