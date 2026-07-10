Важно от АПИ след кошмара на "Тракия"

От пътната агенция съобщиха, че вече е възстановено движението в активната и аварийната лента при км 310 на магистрала "Тракия" в посока София.

В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през Подбалканския път.

Днес следобед на магистралата имаше тежка катастрофа, при която ТИР разкъса мантинелата и се вряза в два автомобила в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Произшествието е станало в района на Карнобат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com