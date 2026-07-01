След тежък случай. Арестуваха известен бизнесмен

Известният бургаски бизнесмен Иван Сивов е задържан за срок до 24 часа след тежкия инцидент с воден атракцион на плажа в Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи, научи Флагман.бг.

Иван Сивов е добре позната фигура в региона, като дълги години беше официален представител на голяма застрахователна компания за Бургаска област, преди да насочи бизнес интересите си към управлението на морски атракциони. В един момент той имаше и досега с политиката, пробва се за депутат с една слабо известна партия, но така събра мижава подкрепа.

Припомняме, че инцидентът с израелските туристи стана днес около обяд в района под хотел „Ликардо“. Както Флагман.бг писа, при теглене на воден диван от джет, съоръжението е излязло извън контрол и се е забило в крайбрежните скали.

На борда са били трима 18-годишни младежи от Израел. Двама от тях са се отървали с леки охлузвания и повърхностни наранявания, като след инцидента са откарани за преглед в медицински център в Слънчев бряг. Състоянието на третия младеж обаче е критично. Той е настанен в отделението по реанимация на УМБАЛ-Бургас с фрактура на черепа и реална опасност за живота.

Полицията веднага е установила лицата, ангажирани с предлагането на плажната услуга.

Водачът на джета е Иван Сивов, а машината и надуваемият диван са иззети от разследващите като веществени доказателства по образуваното досъдебно производство.

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