Поредно зверство! Отвлякоха и измъчваха жена от Горна Оряховица

Четирима мъже и три жени са задържани заради отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от полицията във Велико Търново.

Сигналът е подаден тази сутрин около 6:30 ч. на телефон 112. По първоначални данни жертвата е била подмамена от мъже, които са се представили за клиенти, тъй като тя е предоставяла сексуални услуги срещу заплащане. Пред полицаите жената разказала, че през нощта е била качена насила в автомобил и отведена в село Сушица.

По думите ѝ там тя е била измъчвана, а косата ѝ е била отрязана. Нападателите са ѝ взели мобилния телефон и парите.

В хода на разследването полицията е задържала седем души – четирима мъже и три жени, за които има данни, че са съпричастни към случая. Телефонът и парите на жената са открити, пише БТА.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж. Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата.