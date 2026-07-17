Историческо! Легендарен самолет за първи път кацна у нас

В Бургас кацна един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света - легендарният Airbus Beluga ST.

Това беше не само първото му посещение в морския град, но и първото кацане на Airbus Beluga на българско летище изобщо, информират от администрацията.

Beluga ST е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари.

Машината е създадена от Airbus, за да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави като от този емблематичен модел са произведени едва пет самолета.

"Подобни посещения превръщат всеки ден на летището в специален момент за всички любители на авиацията и оставят още една незабравима страница в историята на Летище Бургас", пише още в съобщението.