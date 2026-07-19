Всичко по темата Весела Лечева

Илияна Йотова и стотици изпратиха сина на Весела Лечева СНИМКИ
Той загина в петък при инцидент в Гърция
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Той загина в петък при инцидент в Гърция
Минути преди трагедията возел на джета 3-годишната си дъщеря
Реагира остро срещу грозните коментари
Съпругата му е била на плажната ивица
Игрите на Весела Лечева с отиващото си ръководство на МОК рушат имиджа на българското олимпийско дви...
Оттегля се от БОК
Ще потърся дипломатичния начин за решаване на конфликта, каза бившият министър на спорта
Весела Лечева спечели гласуването за председател на олимпийския ни комитет при съмнения за нечестен...