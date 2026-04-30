Студен фронт удря страната със сняг и проливни дъждове

Страната попада днес под влияние на мощен студен фронт, който носи облачно време и повсеместни валежи от дъжд, а в планините от сняг. Най-интензивни ще бъдат валежите в Югозападна България, Рило-родопската област и Предбалкана, където се очакват значителни количества. Вятърът ще се усили, особено в Дунавската равнина и Източна България, а температурите ще останат необичайно ниски за сезона. В столицата се очакват едва около 9°, което подчертава рязката промяна в атмосферата. Дневните стойности ще варират между 8° и 10° в Северна България и до 14°-16° в южните райони, но ще останат далеч под обичайните за началото на май.

Сняг и натрупвания в планините

В планинските райони условията ще бъдат зимни - облачност, силен вятър и снеговалежи. Под около 1700 метра валежите ще започнат като дъжд, но с понижаването на температурите ще преминават в сняг. В Централен Балкан и Рило-Родопския масив се очаква натрупване на снежна покривка. До вечерта границата на снеговалежа ще се снижи до около 1000 метра. Температурите ще са около 5° на 1200 метра и около минус 1° на 2000 метра, което създава предпоставки за опасни условия във високите части.

Черноморието под ударите на вятъра

По крайбрежието също ще бъде облачно и дъждовно, със умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще се задържат почти без дневен ход - между 9° и 13°. Морската вода ще бъде със температура 12°-13°, а вълнението ще достигне 2-3 бала, което създава неблагоприятни условия за морски дейности.

Студът се задържа и в края на седмицата

В петък облачността ще остане значителна, но валежите ще отслабнат и ще обхващат по-малко райони. Вятърът ще се ориентира от север и ще започне да отслабва, но температурите ще останат ниски - между 2° и 7° минимални и между 10° и 15° максимални.

Бавно стабилизиране и затопляне

През уикенда ще се наблюдават разкъсвания на облачността, като все още на отделни места, главно в планините, ще има слаби превалявания. Вятърът ще отслабне значително, а в неделя на много места ще стихне. В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време със развитие на купеста облачност следобед и минимална вероятност за краткотрайни валежи. Температурите постепенно ще се повишават и към сряда ще достигнат между 20° и 25° през деня.

