Министър съобщи ключова новина! Решителен ход за Априлското въстание

Клисура се превърна в център на националната памет по повод величествената 150-годишнина от избухването на Априлското въстание. По време на тържествения митинг-заря на площад „20 април“, служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов изрази своята голяма мечта: денят на Априлската епопея да се превърне в официален държавен празник.

Проектозакон за историческата памет

Министър Игнатов съобщи ключова новина – министерството вече е подготвило проектозакон, който в момента е на етап обществено обсъждане. След изтичане на законовия срок, документът ще бъде внесен в Министерския съвет и Народното събрание.

„Смятам, че е изключително важно, особено за нашите деца и за нашите внуци“, подчерта професорът. Според него Априлското въстание е актът, чрез който българите съвсем съзнателно са избрали саможертвата в името на възкресението на държавата.

Въстанието като израз на вътрешната воля

В словото си министърът акцентира върху факта, че събитията от 1876 г. са изцяло българско дело, необременено от намесата на Великите сили. „Тук няма намеси отвън. Това е израз на нашето желание да бъдем свободни и да поставим началото на новата българска държава“, заяви той пред десетките жители и гости на града.

Проф. Игнатов направи и важна историческа връзка, посочвайки, че без саможертвата на априлци не би имало Трети март. Той определи въстаниците като „първообраза на любимата на целия народ българска войска“, с която днес се гордеем.

Патриотичният огън в младите хора

Министърът обърна специално внимание на ролята на образованието и възпитанието на младото поколение. Той определи младите хора като „факел, който трябва да бъде запален“, и подчерта, че няма по-важен пламък от този на родолюбието, разгорял се по време на Априлската епопея.

Тържествата в Клисура включваха приемане на почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада и завършиха с впечатляваща заря, която освети небето над героичния град в памет на онези, които проправиха пътя към свободата.

