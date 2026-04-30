Не е шега! Пуснаха снегорините у нас ОБНОВЕНА

Обилен сняг вали на Пампорово, а пътищата са проходими при зимни условия, научи Plovdiv24.bg. По този начин прогнозите на синоптиците напълно се сбъднаха, влошаването на времето е факт в цялата страна. Образувала се е нова снежна покривка.

От Пътната служба в Смолян призовават водачите на автомобили, които не са подготвени за движение при зимни условия, да не предприемат пътувания по високите части в областта.

Зимната техника вече работи на терен на прохода Петрохан. Днес по трасето са изпратени снегорини заради снеговалеж и усложнени условия за движение.

Шофьорите, които вече са преминали към летни гуми, трябва да бъдат особено внимателни. В района на прохода са възможни хлъзгави участъци, намалена видимост и зимна обстановка, нетипична за края на април, допълва Фокус.

Ако ви предстои пътуване през "Петрохан", проверете актуалната пътна обстановка предварително и шофирайте със съобразена скорост. Неочакваният сняг в края на април е напомняне, че времето в планините може да се променя рязко.

През нощта облачността от северозапад ще започне да се разкъсва, а валежите ще отслабват и ще спират, най-късно в югоизточните райони. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°.

Утре ще има разкъсана, предимно значителна облачност. На отделни места, главно в планинските райони и западната половина от страната, ще превали слаб дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – слаб сняг. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На отделни места в западните и централните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 1500 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 2°.

Над Черноморието ще има променлива облачност, по-значителна в следобедните часове. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Най-високите дневни температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

