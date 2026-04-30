АПИ отправи предупреждение за винетките

Във връзка с предстоящите пътувания за почивните дни около 1 май и Гергьовден от Националното тол управление и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) предупреждават за сайтове, които предлагат винетки на по-високи цени от определените. В някои случаи с допълнително начислени такси се формира крайна цена, която е почти двойно по-висока от регламентираната.

Цените на винетките са фиксирани и са следните:

Годишна - 49,60 евро (97 лв.);

Тримесечна - 27,61 евро (54 лв.);

Месечна - 15,34 евро (30 лв.);

Седмична - 7,67 евро (15 лв.);

Уикенд - 5,11 евро (10 лв.);

Еднодневна - 4,09 евро (8 лв.).

От АПИ уточняват, че всяка по-висока цена означава допълнително начислени такси от търговеца.

Освен това при закупуване на винетка от неоторизирани сайтове е възможно забавяне при активирането й, което може да доведе до санкция. Има и случаи, в които след направено плащане изобщо не се издава валидна винетка. От АПИ допълват, че При купуване на винетка от официалната мрежа проблеми се избягват.

От пътната агенция обясняват, че системата предупреждава, ако вече има активна винетка за същото превозно средство, като не позволява да се продължи закупуването при данни в невалиден формат, а при осъществена покупка се изпраща потвърждение. Ако се въведе е-мейл при покупката може да се получи и известие за изтичащата винетка или при заснети нарушения.

От АПИ посочват още, че при плащане през официалните канали сигурността на данните от банковата карта е гарантирана, плащането е проследимо, а при грешка във въведените данни може да се направи корекция. Това не се гарантира при други сайтове.

В получени сигнали от потребители се посочва, че на е-мейлите и телефоните, определени за контакт на неоторизираните сайтове никой не отговаря. Част от тях се администрират извън България - в Германия, Унгария, Турция и Нидерландия и др. На повечето такива сайтове има и подвеждаща информация относно нормативната база, уреждаща преминаването по платената пътна мрежа в България.

АПИ препоръчва да не се купуват винетки чрез следните сайтове, за който са подадени много сигнали за нередности:

evignet24.eu;

tollvignettes.com;

vignet.online;

vignette.id;

vintrica.com.

Винетка може да се закупи без допълнителни такси чрез www.bgtoll.bg или мобилното приложение на тол управлението, както и през останалите канали за продажба на АПИ, например на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета има на основните гранични контролно-пропускателни пунктове и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване в страната са 464.

Винетки могат да се купят безопасно и в партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура" чрез сайтовете www.vinetki.bg, www.tollpass.bg, www.digitoll.bg, www.yettel.bg, www.A1.bg, www.vivacom.bg, www.grabo.bg, www.my.fibank.bg www.spotins.bg, epay.bg, www.boleron.bg, www.avtovia.bg, www.insurance.bg както и на каса в "А1", "Виваком", "Български пощи", "Easy Pay", "Fast Pay", "Колхида 3б", и в бензиностанциите "Лукойл", "Петрол", "ОМВ", "ЕКО", "Круиз", "Бенита", "Газпром", "Шел", "ВиЕм Петролиум, сервизни центрове "Тахо Венци", застрахователни брокери "Ай енд Джи Иншурънс Брокерс", "Омникар и Партньори", "Дженерал Брокер", или чрез мобилните приложения ОББ Мобайл, TollPass, Phyre, Амарант България, iCard, MyVe, Cardbox, Epay и Булбанк Мобайл.

