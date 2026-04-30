Много близък на Любен Дилов разкри състоянието му

Любен Дилов се лекува в болница в Рим след получен инфаркт, а не инсулт, съобщи за Флагман.бг общинският съветник от Бургас Георги Маринчев, който е един от най-близките му.

„Всеки ден се чувам със семейството му, чух се и с него – контактен е и се възстановява“, каза Маринчев.

Той уточни, че след веднага изборите Любен Дилов е пътувал за няколко дни до Рим със семейството си.

В италианската столица е получил инфаркт, който действително е бил тежък, наложило се да бъде поставен в кома, но от няколко дни вече е контактен и в по-добро общо състояние."

В Италия за него се грижили едни от най-добрите лекари в Европа, добави Маринчев, който за последно е разговарял с Дилов преди няколко часа.

„Любен Дилов е получил медицински проблем по време на пътуване в чужбина. Това е причината да не положи клетва като народен представител. Той вече е в по-добро здравословно състояние“, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Тази сутрин и бургаския депутат Жечо Станков изрази увереност, че Дилов скоро ще заеме мястото си в парламента.





