Европа бие тревога за работното време, българите - айляк

Гърция оглавява класацията за уикенд заетост, у нас едва 7% от наетите се трудят в почивните дни

Над една пета от трудещите се в Европейския съюз не познават пълната почивка в края на седмицата. През 2025 г. точно 21,3 процента от заетите лица на възраст 15-64 години обикновено са работили през уикендите, сочат най-новите данни на Евростат, публикувани днес по повод Международния ден на труда.

Кои професии не почиват?

Статистиката потвърждава, че свободното време през събота и неделя е лукс най-вече за сектора на услугите и продажбите, където близо половината заети (47,6%) са на пост. Веднага след тях се нареждат квалифицираните работници в селското, горското стопанство и рибарството (47,2%), както и хората, полагащи нискоквалифициран труд (25,7%).

Шефовете работят повече от подчинените

Интересен разрез показва разликата между наети и самонаети. Докато едва 18,5% от служителите на заплата се трудят в почивните дни, при работодателите този процент скача драстично до 45,8%. Самонаетите без персонал също не остават по-назад с 35,9% заетост през уикенда, а цели 45,1% от помагащите членове на семейството в малкия бизнес също са ангажирани тогава.

България – остров на спокойствието?

На картата на Европа Гърция остава лидер по работа в края на седмицата с 31,5%, следвана плътно от Кипър (31,3%) и Малта (29,2%). На другия полюс е Литва, където едва 3% от хората работят в събота и неделя.

България се нарежда сред страните с най-консервативен модел на почивка. У нас едва 7% от наетите лица работят през уикенда, което е в пъти по-малко от средните нива за ЕС. Дори при българските работодатели делът на заетост в почивните дни е сравнително нисък – 16,1%, на фона на рекордните 75% в съседна Гърция.

