Разкриха защо се запали столичен мол

Пожар избухна в голям търговски център на столичния булевард "Черни връх". От сградата излизал гъст дим.

Сигналът е получен в 11:00 ч. 10 коли на пожарната са пристигнали на мястото на инцидента и са успели бързо да овладеят огъня. Не е извършена евакуация. Дежурни екипи извършват оглед. За щастие, няма пострадали.

От пожарната съобщиха, че се е запалила мазнината в комин на заведение за хранене, предаде NOVA. Движението в района е затруднено.

