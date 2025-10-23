Революция в пазаруването. Българинът иска оферти „по мярка“

Българските потребители вече очакват индивидуално отношение от всеки търговец. Това е една от основните констатации от третото издание на Shopfully Retail Insights, което се проведе на 21 октомври в София.

Форумът събра над 100 водещи експерти от ритейл сектора, маркетинга и технологичните платформи, за да очертае най-важния въпрос на днешния пазар: Как се печели модерният купувач в ерата на дигиталната персонализация и навлизащото евро?

Българинът и новата логика на пазаруването

На фона на инфлацията и променящите се навици, потребителят в България се оказва по-информиран, но и по-взискателен. Според проучването, представено на форума, над 90% от българите използват карти за лоялност в супермаркетите, а 70% се възползват от персонални оферти, когато те включват бонуси или отстъпки.

„Брошурите, без значение дали са дигитални или хартиени, остават ключов инструмент за мотивация и информираност“, коментира Кристина Милкова, управител на Shopfully България. По думите й почти три от всеки четири посещения в супермаркет започват с видяна оферта в брошурата, но ефективността им вече зависи от степента на персонализация.

Данните показват, че 63% от потребителите разглеждат дигитални брошури всяка седмица, а 39% комбинират хартиени и онлайн оферти – знак, че физическите магазини и дигиталните канали вече се преплитат в едно общо пазарно изживяване.

Технологиите като съюзник на доверието

В панелната дискусия на форума експерти от различни сектори обсъдиха как изкуственият интелект и retail media решенията променят комуникацията с клиента. Според Оливер Олшевски, управляващ директор на Shopfully за Германия, Австрия и Централна и Източна Европа, България се развива изключително бързо в тази посока:

„Страната вече се превръща в ключов пазар за региона. Наблюдаваме ускорена еволюция – от хартиени канали към дигитални и от масови послания към индивидуализирани предложения.“

Според експертите персонализацията не е просто маркетингов инструмент, а условие за доверие. Колкото по-умно се използват данните за потребителите, толкова по-устойчива е връзката между марката и клиента.

Евро, икономика и бъдеще на ритейла

Проучването на Shopfully показва и интересна тенденция – очакваното въвеждане на еврото не плаши българските купувачи. 66% не предвиждат промяна в навиците си при търсене на промоции, а 22% дори възнамеряват да следят офертите още по-активно.

„Българският ритейл навлиза в етап, в който познаването на клиента и технологичната гъвкавост са решаващи“, коментира Кристина Милкова. „Нашата мисия е не просто да предоставяме платформа, а да споделяме пазарно знание, което помага на търговците да растат заедно със своите клиенти.“

Shopfully Retail Insights 2025 потвърди едно: бъдещето на търговията няма да принадлежи на най-големите, а на най-умните – тези, които разбират своите потребители, преди те дори да влязат в магазина.

