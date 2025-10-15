Луксът под натиск. Клиентите се колебаят между качество, цена и съвест

След години на непрекъснат ръст и експанзия, глобалният пазар на луксозни стоки навлиза в период на застой. Според новия Индекс на EY за 2025 г. повечето премиум марки отчитат спад в продажбите, а клиентите все по-трудно намират оправдание за скъпите си покупки. Промяната не е само икономическа, тя е и ценностна - новото поколение потребители поставя под въпрос самото значение на лукса.

Качеството и устойчивостта – новите символи на статус

Според проучването на EY сред над 1600 потребители на десет пазара, 71% от анкетираните купуват луксозни стоки заради качеството, докато само 32% признават, че целта им е демонстрация на статус. Въпреки тенденцията към „дискретен лукс“, 26% все още поставят логото на марката сред петте най-важни фактора при покупка.

Резултатите показват ясно разслоение: за китайските клиенти статутът продължава да е водещ, докато в Западна Европа и Великобритания устойчивостта се превръща в основен критерий. 31% от респондентите поставят устойчивостта сред водещите фактори при покупка – колкото и цената. Най-силно впечатление правят инициативи като екологични опаковки (53%) и иновативни материали (45%), които вече носят повече престиж от дизайнерското име на етикета.

Цената срещу желанието - дилемата на модерния купувач

Проучването на EY очертава нов конфликт между стремежа към качество и ценовия праг, който дори най-заможните потребители трудно преминават. 62% от анкетираните са обмисляли покупка на луксозен продукт през изминалата година, но са се отказали заради високата цена.

Клиентите от поколение X се оказват най-предпазливи – 38% от тях признават, че не могат да оправдаят разхода. В Япония (60%) и Великобритания (53%) купувачите предпочитат да изчакат разпродажби, докато в Китай 50% търсят гъвкави схеми на плащане. Любопитно е, че 25% от китайските потребители посочват като алтернатива „луксозни дубликати“ – продукти с почти идентичен дизайн, но без емблематичното лого. Това подсказва, че луксът вече не е непременно въпрос на притежание, а на усещане за стойност.

Магията на магазина - физическото остава непоклатимо

Въпреки растежа на електронната търговия, 75% от клиентите купуват последния си луксозен артикул от физически магазин. Оказва се, че срещата с продавача, атмосферата и преживяването са част от това, за което се плаща. На пазарите в Обединените арабски емирства 55% от потребителите предпочитат онлайн пазаруване, но едва малцина го намират за удовлетворяващо.

По-младите поколения обаче размиват границите – 41% от поколението Z комбинират онлайн и офлайн пазаруване, срещу 24% от бейби бумърите. Тази смесена форма изглежда ще определя бъдещето на луксозната търговия: дигитално удобство, подсилено от персонално преживяване.

Преживяванията – новата валута на лукса

Любопитен акцент в проучването е готовността на потребителите да плащат не само за продукти, но и за преживявания. 70% заявяват, че биха заплатили за ВИП партита, представяния и специални събития, ако марките не ги предложат безплатно. Процентът е особено висок сред поколението Z (79%) и клиентите в Китай (84%).

Това показва, че луксът постепенно се измества от витрината към емоцията. Пазарът навлиза в нова фаза, в която качеството, устойчивостта и автентичните преживявания стават по-ценни от самото притежание. Както заключават анализаторите на EY, „луксът вече не е това, което имаш – а начинът, по който го изживяваш“.

