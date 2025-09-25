Близо 29% ръст на онлайн клиентите отчита BILLA България

В периода януари-юни 2025 г. броят на клиентите, които пазаруват онлайн от BILLA България, нарасна с 28,7% в сравнение с година по-рано.

Компанията отчита и значителен ръст на оборота от онлайн продажбите – 23%. Тези резултати са постигнати благодарение на ефективния бизнес модел на първия международен ритейлър в България.

BILLA България започна да развива онлайн канала за продажба в партньорство с платформата GLOVO. Към момента услугата е достъпна в четири града – София, Пловдив, Варна и Плевен.

Компанията непрекъснато работи за подобряване на клиентското изживяване с цел да направи онлайн пазаруването толкова лесно, колкото и във физически магазин. Най-новите подобрения включват по-добра видимост на BILLA в приложението на GLOVO и интеграции, които пресъздават пазаруването „като в магазина“ – с достъп до повечето актуални промоции, кампании и предимства на лоялната програма.

Над 6 000 продукта онлайн

Една от най-важните причини хората да харесват и използват онлайн канала за търговия на BILLA България е и богатият асортимент от над 6 000 продукта. Това е ръст от 15% спрямо 2024 г. Амбициозните планове на компанията са до края на 2025 г. броят на предлаганите артикули да нарасне с още 10%.

Във връзка с данните за развитието на онлайн канала на компанията Георги Брестенски, ръководител направление Електронна търговия на BILLA България заяви: „В основата на бизнес модела ни са удобството, бързината и отличното клиентско преживяване по време на пазаруване. Благодарение на онлайн магазина на BILLA в GLOVO, клиентите ни могат да избират измежду над 6 000 продукта, на същите цени като в магазина, възползват се от предимствата на лоялната програма, както и от специалните оферти, които са в седмичната брошура.“

"Ръстът в онлайн продажбите на BILLA показва силата на нашето партньорство. Заедно превръщаме нашата мисия в реалност: да направим пазаруването на хранителни стоки по-бързо и по-лесно. Чрез интегриране на предимствата от лоялност, промоции и богат асортимент от продукти в GLOVO, създаваме изживяване, което е едновременно удобно и приятно. Вълнуваме се да продължим към нови успехи заедно", посочи Дарина Фикова, Ръководител отдел търговия на дребно в GLOVO.

Средно 10 продукта в поръчка

Според данните на BILLA България средната онлайн кошница съдържа 10 различни продукта в кошницата. Стандартното време на доставка е до час. Поръчките се подготвят на място в магазините от специално обучени служители на BILLA - т. нар. „пикъри“. Това е уникална позиция за ритейл компаниите, които работят с партньори като GLOVO.

185 000 пъти са били поръчвани плодове и зеленчуци

През първите шест месеца на годината „пикърите“ на BILLA са изпълнили поръчки с над 185 000 артикула от „Плодове и зеленчуци“, показват данните на компанията. В този сегмент абсолютен лидер са бананите, които са най-поръчваният плод онлайн. На второ място са боровинките.

Категорията „Напитки“ е най-продаваната онлайн през първата половина на 2025 г., с 32% ръст спрямо същия период на 2024 г. и дял от около 18% от всички онлайн продажби. В нея се включват продукти като минерални и изворни води, сокове, вино, бира, високоалкохолни напитки, кафе и други.

Близо 70% от хората поръчват повече от два пъти

След старта на партньорството между BILLA и GLOVO, хората бързо оценяват удобството на онлайн пазаруването на бързооборотни стоки. Почти 70% от клиентите, направили поръчка, се връщат и пазаруват регулярно – ясен знак за удовлетворение и изградена лоялност. Трайната ангажираност на клиентите се стимулира и от интеграцията на BILLA Card в приложението на GLOVO.

Благодарение на това потребителите могат да се възползват от всички промоционални, мултипак и специални оферти, както и да натрупват оборот по своите карти. Данните показват, че през първата половина на 2025 г. над 40% от онлайн клиентите са използвали своята BILLA Card.

