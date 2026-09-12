BILLA България има нов ръководител „Човешки ресурси“
Цвета Величкова поема поста след сериозна кариера в не една търговска верига
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Цвета Величкова поема поста след сериозна кариера в не една търговска верига
Над 6000 продукта са достъпни онлайн в четири града – София, Пловдив, Варна и Плевен
Третата база на BILLA в с. Загоре е с максималните 100 точки в категориите „Вода“ и „Замърсяване“
Инвестицията е на стойност над 60 милиона лева и се очаква новоразкритите работни места да достигнат 250
Вигинтас Шапокас, който заемаше позицията управител, напуска веригата
Спрямо 2023 г. у хората има нагласа за по-сериозни харчове за Коледа и Нова година
За 2023 г. Билла България бележи ръст на оборота от 15% и се позиционира на трето място в рамките на цялата компания майка - Rewe Group
За първите десет месеца на годината Билла България отчита ръст от 15,8%
Началото на новата учебна година e вълнуващ период не само за всички ученици, но и за техните родители
Открити са две нарушения
В допълнение към местните производители и занаятчии, събитието подкрепя и инициативата „Капачки за бъдеще“
Над 1000 социално слаби лица получиха продукти от благотворителна кампания „Купи и дари“ на търговската верига
Търговската верига с най-голям брой филиали чества празника с нови проекти
Номинацията му за премиер не е променила нито навиците му, нито начина му на живот
Тя е победител в категория „Иновативни марки – храни и напитки“ в класацията „Любимите марки”
Специална програма ще направи откриването незабравимо за всички посетители на обновения магазин на търговската верига
Компанията получи приза на специално събитие по връчване на годишните награди на SOS Детски селища България
Тя е част от мащабната програма на търговската верига, свързана с удовлетворяване на най-високите изисквания на клиентите
Той ще отвори отново врати за клиентите с обновен дизайн и модерни удобства в началото на юли
Само за 2020 г. са дарени 25 тона хранителни продукти на стойност над 50 хил. лв.