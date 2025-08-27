Първи в България! Логистична база е с ниво „Outstanding“ по стандарта BREEAM

За първи път логистична база в България беше сертифицирана с най-високото ниво „Изключително“ („Outstanding”) по международния стандарт за устойчиво строителство BREEAM.

Това е третият логистичен център на BILLA България, който се намира до старозагорското село Загоре.

Освен че е най-високо оценената логистична база у нас, това е и първият склад в рамките на REWE групата, от която BILLA е част, в който не се използва отопление на газ (фосилни горива). Изцяло се използва отпадната топлина от хладилната инсталация за отопление чрез индустриално подово отопление през зимните месеци на целия склад, включително и в администрацията.

Освен това са монтирани фотоволтаични соларни панели с обща мощност от 806 kWp, способни да произведат 1047 MWh електрическа енергия годишно. В комбинация с блок от батерии системата ще покрие до 40% от общото електрическо потребление на складовата база Загоре.

Във всеки етап от строителството е извършен детайлен мониторинг и контрол на вложените материали, технологии за намаляване на въглеродния отпечатък, въведена е иновативна Building Management System, която следи и контролира потреблението на електро и топлинна енергия, както и работата на всички инсталации.

Това са само част от вложените в базата иновативни решения, благодарение на които беше получена оценката за „Outstanding“ ниво на устойчиво строителство. Това е най-високата възможна оценка, който се присъжда единствено на сгради, отговарящи на най-строгите екологични и енергийни изисквания. Сертификатът BREEAM „Outstanding“ е свидетелство за постижения като: висока енергийна ефективност, устойчиво използване на ресурси, минимален въглероден отпечатък, иновативни решения за опазване на околната среда и т.н. В България има само още една сграда с подобна оценка, като тя е сертифицирана преди повече от 10 години.

Във връзка с получаването на сертификата BREEAM “Outstanding” Владимир Рашев, Ръководител “Технически отдел” на BILLA България заяви: „Ние инвестирахме над 60 милиона лева в изграждането на една изключителна логистична база в отговор както на амбициите ни за устойчиво развитие на бизнеса на BILLA, така и на променящото се мислене на хората – нашите клиенти. От тук ние не само ще зареждаме по-бързо нашите магазини в Източна България, но и отправяме силно послание, че BILLA е отговорна компания, която се грижи за своите клиенти, служители и партньори и допринася за по-зеленото и устойчиво бъдеще на България.“

Логистичният център на BILLA получава максималната оценка от 100 точки в две ключови категории на BREEAM – “Вода“ и “Замърсяване“. Това отразява използването на технологии и процеси, които минимизират замърсяването на околната среда и осигуряват ефективно и отговорно управление на водните ресурси.

Освен отличието във “Вода“ и “Замърсяване“, логистичната база на BILLA постига изключително високи резултати и в други ключови области. Това са направленията “Материали” - свързано с избора на устойчиви и рециклируеми строителни ресурси; “Транспорт” – с акцент върху достъпността и насърчаването на устойчива мобилност; както и “Управление”, “Енергия”, “Здраве и благосъстояние” – критерии, които оценяват качеството на процесите, енергийната оптимизация и условията за работа в сградата.

