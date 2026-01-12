Драма! Имотни агенции пред фалит

Имотният пазар в България е на ръба на застой, а редица брокери вече сигнализират за риск от фалити. Сделки почти няма, а агенциите са поставени в ситуация да оцеляват ден за ден. „Работим за оцеляване. Огледи се правят с месеци, а продажби почти липсват“, коментира пред lupa.bg брокер от столична агенция.

Причините за тази криза са комплексни. От една страна, продавачите упорито държат високи цени, въпреки че реалният пазарен интерес се свива драстично. От друга - купувачите вече са много по-предпазливи, в очакване на спад в цените, който така и не идва. В същото време банковото финансиране става все по-ограничено, а лихвите макар и все още сравнително ниски, започват бавно да пълзят нагоре. Това допълнително охлажда апетита към сключване на сделки.

Според анализ на imoti.net, активността на пазара е спаднала с над 40% в сравнение със същия период на 2022 г. От агенции коментират, че в някои райони на София и големите градове дори не се е случвала реална сделка от месеци. Много от обявите стоят по над 6 месеца без сериозен интерес. „Клиенти отказват огледи още по телефона, щом чуят цена. Някои дори изискват отстъпки от 20% преди да видят имота“, посочва брокер от Пловдив.

Особено засегнати са агенциите, които работят предимно с ново строителство. Предварителни договори се сключват трудно, а инвеститорите отказват да намалят цените, позовавайки се на високи разходи за строителство. В резултат на това цикълът на предлагане и търсене е напълно нарушен.

Експерти от бранша призовават за реалистичен подход към ценообразуването и повече гъвкавост от страна на продавачите, ако пазарът иска да се възстанови. В противен случай, предупреждават те, 2024 г. може да се окаже една от най-тежките в историята на съвременния имотен пазар в страната.

Според lupa.bg, тенденцията на застой вече се усеща не само в столицата, но и в по-малки градове, където традиционно пазарът беше по-жив.

