Къде са най-качествените плодове и зеленчуци според клиентите?
Два златни медала за качество QUDAL получи ритейлъра след вота на 1200 души
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Два златни медала за качество QUDAL получи ритейлъра след вота на 1200 души
Третата база на BILLA в с. Загоре е с максималните 100 точки в категориите „Вода“ и „Замърсяване“
Те са базирани на независимо национално проучване, в което потребителите оценяват реалното качество на услугите, които използват
Сертификатът удостоверява екологичната и икономическа ефективност на сградите
Те са за 2 категории – българско бяло саламурено сирене и българско кисело мляко
Столичната аерогара постигна Ниво 4 на акредитация за намаляване на въглеродните емисии
Съобщи я Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация
Първите, които ще получат сертификата за качество, са производители от Градище, община Левски
Българинът предпочита да консумира класически хляб по традиционни рецепти
Става първото българско висше училище, което е сертифицирано по този международен стандарт
Проектът на компанията е за 15 млн. лв. и предвижда разкриване на 350 нови работни места
По проекта се предвиждат 70 нови работни места
В УНСС полагаме усилия и правим всичко възможно за достъпност на средата, каза ректорът
Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев връчи сертификат клас А на компанията
Компанията ще открие нова CAN линия в пивоварната си в града
"Амадеус София Лабс" ще предоставя ИТ услуги в три направления
Сертификатът е базиран на процедури на авторитетни международни организации
Сертификатът на TÜV дава право на Kaufland България да използва логото на институцията
Международната компания влага над 84 млн. лв. в завод в Първомай
Очакването на по-строгите правила е предизвикало 96 000 записвания още в понеделник