Експерти видяха ефекта от санкциите срещу "Лукойл" за България

След решението на САЩ да наложат санкции срещу руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти в България предупреждават, че последствията може да се усетят пряко и в рафинерията в Бургас. Те коментираха, че блокирането на руския петролен внос ще наложи дълбоки промени в начина, по който работи най-големият енергиен обект в страната.

Ново предизвикателство за рафинерията

„Най-вероятно ще се спрат танкерите, които внасят руски петрол. Ще трябва „Лукойл“ да преработва суровина, идваща от страни от ЕС или от Близкия изток“, заяви пред бТВ бившият социален министър Лидия Шулева. Според нея санкциите ще окажат незабавен ефект върху доставките и ще наложат преструктуриране на дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“.

Икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика припомни, че темата за реалната финансова тежест на компанията в българския бюджет често е преувеличена: „Много често се играе с платеното ДДС, което няма отношение към компанията. Данък печалба е голямата тема – плащаха няколко години, сега не знам.“

Той подчерта, че ефектът от американските мерки ще зависи и от това доколко България ще може да осигури алтернативни доставки на суров петрол, без да наруши европейските санкционни режими.

Шулева добави, че санкциите върху „Роснефт“ засягат не само енергийни потоци, но и геополитически баланси, включително „Турски поток“, както и позициите на унгарския премиер Виктор Орбан, смятан за близък до Доналд Тръмп.

Икономическите ефекти и разделителните линии в политиката

Паралелно с темата за санкциите икономистите обсъдиха и други финансови въпроси, включително състоянието на бюджета и поведението на държавата към отделни предприятия. По повод погасяването на задълженията на футболния клуб „Спартак Варна“ в размер на 550 хиляди лева, Ганев коментира: „Странна новина — досега е имало само отсрочки за такива дългове. На бюджета погасяването не струва нищо, но на хората струва много, защото създава впечатление, че близките до властта получават предимства.“

Той припомни, че допълнителните приходи от вдигането на акциза върху цигарите са около 4 милиарда лева годишно, докато постъпленията от хазарта са около 500 милиона. „Бюджетът е приключена тема – въпросът е какво ще правим следващата година. Сега всички казват, че има дефицит, но за едни това е проблем, а за други – просто повод да харчат повече“, каза Ганев.

По думите му именно тук се откроява основната политическа разлика между ГЕРБ и ДПС-Ново начало: „ГЕРБ са традиционно по-консервативни, докато от „Ново начало“ смятат, че 6-7% дефицит не е проблем.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com